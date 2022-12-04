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Сегодня, 16:05

Крамаренко набрала больше 43 баллов в упражнении с булавами на «Небесной Грации»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Россиянка Лала Крамаренко выиграла упражнение с булавами на турнире «Небесная Грация» и лидирует по итогам четырех видов финала. На втором месте остается белоруска Анастасия Салос, на третьем — российская гимнастка Анастасия Гузенкова.

Упражнение с булавами:

1. Лала Крамаренко (Россия) — 43,15.

2. Анастасия Салос (Белоруссия) — 38,9.

3. Наталья Усова (Узбекистан) — 36,25.

4. Анастасия Гузенкова (Россия) — 35,65.

5. Сильва Саргсян (Армения) — 34,7.

6. Марина Мальпика (Мексика) — 34,45.

7. София Бернат (Венгрия) — 32,35.

8. Милана Парфилова (Казахстан) — 31,8.

Положение после четырех видов:

1. Лала Крамаренко (Россия) — 166,55.

2. Анастасия Салос (Белоруссия) — 154,55.

3. Анастасия Гузенкова (Россия) — 144,6.

4. Сильва Саргсян (Армения) — 132,55.

5. Марина Мальпика (Мексика) — 130,95.

6. Наталья Усова (Узбекистан) — 128,8.

7. София Бернат (Венгрия) — 128,8.

8. Милана Парфилова (Казахстан) —128,35.

Соревнования проходят со 2 по 4 декабря на федеральной территории «Сириус», в новой Академии художественной гимнастики. Организатор турнира — Благотворительный фонд Алины Кабаевой.

Лала Крамаренко
Художественная гимнастика
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Крамаренко выиграла упражнение с обручем в финале многоборья на «Небесной Грации»

Крамаренко победила на турнире «Небесная Грация»
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