Крамаренко набрала больше 43 баллов в упражнении с булавами на «Небесной Грации»
Россиянка Лала Крамаренко выиграла упражнение с булавами на турнире «Небесная Грация» и лидирует по итогам четырех видов финала. На втором месте остается белоруска Анастасия Салос, на третьем — российская гимнастка Анастасия Гузенкова.
Упражнение с булавами:
1. Лала Крамаренко (Россия) — 43,15.
2. Анастасия Салос (Белоруссия) — 38,9.
3. Наталья Усова (Узбекистан) — 36,25.
4. Анастасия Гузенкова (Россия) — 35,65.
5. Сильва Саргсян (Армения) — 34,7.
6. Марина Мальпика (Мексика) — 34,45.
7. София Бернат (Венгрия) — 32,35.
8. Милана Парфилова (Казахстан) — 31,8.
Положение после четырех видов:
1. Лала Крамаренко (Россия) — 166,55.
2. Анастасия Салос (Белоруссия) — 154,55.
3. Анастасия Гузенкова (Россия) — 144,6.
4. Сильва Саргсян (Армения) — 132,55.
5. Марина Мальпика (Мексика) — 130,95.
6. Наталья Усова (Узбекистан) — 128,8.
7. София Бернат (Венгрия) — 128,8.
8. Милана Парфилова (Казахстан) —128,35.
Соревнования проходят со 2 по 4 декабря на федеральной территории «Сириус», в новой Академии художественной гимнастики. Организатор турнира — Благотворительный фонд Алины Кабаевой.