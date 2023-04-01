Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой запустила новый сайт

Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой открыла новый официальный сайт. Там вы найдете актуальные новости из жизни Академии, расписание сборов, информацию о тренерах, уникальные эксклюзивы со спортсменками, яркие фоторепортажи и свежие видео.

Переходите по ссылке, чтобы ничего не пропустить.

«Небесная грация» — единственное в мире мультиформатное пространство, посвященное художественной гимнастике. Это центр обучения, тренировок, соревнований и спортивных мероприятий в офлайн- и digital-среде.

Также у Академии есть официальный телеграм-канал.

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