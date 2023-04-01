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Сегодня, 11:25

Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой запустила новый сайт

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Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой открыла новый официальный сайт. Там вы найдете актуальные новости из жизни Академии, расписание сборов, информацию о тренерах, уникальные эксклюзивы со спортсменками, яркие фоторепортажи и свежие видео.

Переходите по ссылке, чтобы ничего не пропустить.

«Небесная грация» — единственное в мире мультиформатное пространство, посвященное художественной гимнастике. Это центр обучения, тренировок, соревнований и спортивных мероприятий в офлайн- и digital-среде.

Также у Академии есть официальный телеграм-канал.

Подписывайтесь по ссылке здесь.

Фестиваль &laquo;Алина&raquo;. Фестиваль «Алина» пройдет 8 апреля на базе Академии «Небесная грация»

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