На турнире «Небесная Грация» определились финалистки

Россиянка Лала Крамаренко выиграла квалификацию на турнире «Небесная Грация».

В упражнении с лентой у нее завязался узел на предмете, и гимнастка была вынуждена сделать замену. Однако это не помешало лидеру получить самую высокую оценку за отдельное выступление и по сумме многоборья. Анастасия Салос из Беларуси — вторая, Анастасия Гузенкова из России — третья.

В финал отбираются восемь лучших гимнасток по итогам многоборья, но по две от каждой страны. Итоговая восьмерка такова:

1. Лала Крамаренко (Россия)

2. Анастасия Салос (Беларусь)

3. Анастасия Гузенкова (Россия)

4. Наталья Усова (Узбекистан)

5. Милана Парфилова (Казахстан)

6. Марина Мальпика (Мексика)

7. Сильва Саргсян (Армения)

8. София Бернат (Венгрия)

Оценки в упражнении с лентой

1. Лала Крамаренко (Россия) — 39,9

2. Анастасия Салос (Беларусь) — 39,0

3. Анастасия Гузенкова (Россия) — 37,95

4. Мария Борисова (Россия) — 36,9

5. Владислава Шаронова (Россия) — 33,65

6. Милана Парфилова (Казахстан) — 32,35

7. Марина Мальпика (Мексика) — 32,2

8. Наталья Усова (Узбекистан) — 31,3

9. Мария Победушкина (Россия) — 31,25

10. Сильва Саргсян (Армения) — 28,95

11. Ми Венксиню (Китай) — 28,85

12. София Бернат (Венгрия) — 28,8

13. Гретель Аделаида Мендоза Рамирез (Куба) — 27,45

14. Мануэлла Галлего Хенао (Колумбия) — 25,65

15. Альбина Козубаева (Кыргызская Республика) — 25,3

16. Виктория Пивоварова (Словакия) — 25,15

17. Даниэлла Гонзалес (Гватемала) — 24,35

18. Лайф Адлакха (Индия) — 23,8

Итоговые оценки в квалификации «Небесной Грации»

1. Лала Крамаренко (Россия) — 206,0

2. Анастасия Салос (Беларусь) — 191,05

3. Анастасия Гузенкова (Россия) — 185,3

4. Мария Борисова (Россия) — 175,3

5. Владислава Шаронова (Россия) — 174,2

6. Мария Победушкина (Россия) — 170,75

7. Наталья Усова (Узбекистан) — 170,75

8. Милана Парфилова (Казахстан) — 163,95

9. Марина Мальпика (Мексика) — 160,8

10. Сильва Саргсян (Армения) — 158,45

11. София Бернат (Венгрия) — 149,85

12. Ми Венксиню (Китай) — 140,75

13. Гретель Аделаида Мендоза Рамирез (Куба) — 139,15

14. Мануэлла Галлего Хенао (Колумбия) — 133,5

15. Виктория Пивоварова (Словакия) — 131,9

16. Альбина Козубаева (Кыргызская Республика) — 128,6

17. Даниэлла Гонзалес (Гватемала) — 125,9

18. Лайф Адлакха (Индия) — 113,5

Соревнования пройдут с 2 по 4 декабря на федеральной территории «Сириус», в новой Академии художественной гимнастики. Организатор турнира — Благотворительный фонд Алины Кабаевой.