Екатерина Серебрянская: «Раньше гимнастки имели больше возможностей показать элегантность и грацию»

В середине декабря в Москве состоится международный экспериментальный турнир «Небесная грация». Олимпийская чемпионка 1996 года Екатерина Серебрянская в интервью «СЭ» рассказала об этих уникальных соревнованиях.

Идея проведения турнира «Небесная грация» принадлежит олимпийской чемпионке Алине Кабаевой. Турнир уникален тем, что гимнастки будут соревноваться по правилам 2001-2005 годов в сочетании с новыми — следующего олимпийского цикла. Приоритетом станут уникальные гимнастические элементы и работа с предметом.

На соревнования в качестве почетных гостей пригласили несколько поколений олимпийских чемпионок из России и других стран. В их числе — Екатерина Серебрянская. В разговоре с «СЭ» украинская спортсменка, выигравшая Игры-1996, сравнила новые и старые правила.

У нас было больше возможностей

— На мой взгляд, когда применялись старые правила, гимнастка имела больше возможностей показать элегантность и грацию, — призналась Серебрянская. — Это было больше похоже на красивое представление, танец. Гимнастика — это очень субъективный вид спорта. Мне кажется, что можно было как-то более объективно оценивать, сколько градусов кто довернул или нет в поворотах и вращениях или какой уровень наклона был в равновесии.

— В чем основное отличие прошлых правил от новых?

— Я последние 20 лет специализируюсь на гимнастике для здоровья. Что я сейчас вижу — девочки, которые выходят из профессионального спорта, порой имеют хронические травмы, обостренные формы, которые потом будут мешать им на протяжении всей жизни. Когда выступали Александра Тимошенко (олимпийская чемпионка 1992 года. — Прим. «СЭ»), поколение до меня, мое поколение и девочки сразу после, у нас было больше возможностей. Мне кажется, что идея Алины Кабаевой — попытка заставить задуматься или обратить внимание на возможность использования правил, которые любят многие болельщики художественной гимнастики, и чтобы это было с сохранением здоровья самих участниц.

— Такие правила более интересны для любителей художественной гимнастики?

— Давайте возьмем, например, меня. Я в своей лучшей физической форме вряд ли смогла бы выполнить элементы, которые сейчас делают девочки. Я не могла бы подумать, что можно в принципе сделать такие элементы. Это сложно, но не только с точки зрения техники исполнения, а еще и небезопасно для того же позвоночника, голеностопных суставов, коленей и всего остального.

Нервное напряжение на Олимпийских играх превышает возможности любого человека

— Можно ли как-то сделать гимнастику более объективной?

— Я закончила профессиональную карьеру больше 20 лет назад. За это время много чего пробовали — и протоколы, и градусы досматривать. Этот вид спорта, как и фигурное катание, вряд ли может быть исключительно объективным. Как, например, легкая атлетика, где есть старт, финиш и фотофиниш. Там — секундомер, двоякого толкования не будет. В гимнастике все-таки комбинация технического исполнения и каких-то симпатий к спортсменке, общественное мнение тоже не остается неучтенным. Когда у гимнастки, к примеру, есть определенные рейтинги, она в первой тройке и претендует на олимпийское золото, это тоже влияет. Пробовали многое — по-разному менять правила, но все равно субъективизм остается.

— Наверное, для этого в гимнастике и меняют правила раз в четыре года.

— Если бы они были совершенны, как в легкой атлетике, то менять правила не нужно было бы. Там же не пытаются считать по секундомеру, потом по светофору, по звукосигналу — не ищут способы улучшения. А если ищут, то система не столь совершенна и всегда есть вероятность глобальной несправедливости.

— Вернемся к турниру и его организатору. Чем вас больше всего впечатляла Алина Кабаева на ковре?

— Алина — это следующее поколение за мной. Я ее помню как младшую подругу, когда мы готовились в составе старшей сборной Советского Союза. Алина уже присутствовала в нашем окружении. Она всегда была очень дружелюбной и улыбчивой. Это очень привлекало.

Когда Алина выступала, я была в декрете, но для меня она всегда была бойцом. У нее было очевидное лидерство на первых Олимпийских играх, но произошла случайность — обруч вылетел из рук, это может произойти абсолютно с каждым. Нервное напряжение на Олимпийских играх превышает возможности любого человека. Несмотря на все это, она продержалась следующий цикл- для художественной гимнастики это очень сложно. И стала олимпийской чемпионкой! Алина не опустила руки, у меня это вызывает огромное уважение. Не знаю, как бы я поступила в такой ситуации. Она пошла за своей мечтой и достигла ее со второго раза. Это для меня показатель настоящего характера.