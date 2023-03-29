Академия художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой запустила официальный телеграм-канал
У Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой появился официальный телеграм-канал.
«Небесная грация» — единственное в мире мультиформатное пространство, посвященное художественной гимнастике. Это центр обучения, тренировок, соревнований и спортивных мероприятий в офлайн- и digital-среде.
Здесь будет самая полная информация о жизни и работе академии, показаны успехи спортсменок и опубликованы интересные новости из мира художественной гимнастики.
В канале вы также найдете информацию об элементах художественной гимнастики, которые делают этот спорт столь завораживающим и прекрасным.
Новости
1 дек 2022 19:00
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