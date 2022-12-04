Крамаренко лидирует в финале многоборья на «Небесной Грации» после упражнения со скакалкой

Россиянка Лала Крамаренко выиграла упражнение со скакалкой в финале турнира «Небесная Грация», который проходит на федеральной территории «Сириус». Анастасия Салос из Белоруссии пока вторая, Анастасия Гузенкова из России — третья.

Оценки в упражнении со скакалкой в финале многоборья на «Небесной Грации»:

1. Лала Крамаренко (Россия) — 39,0

2. Анастасия Салос (Белоруссия) — 37,1

3. Анастасия Гузенкова (Россия) — 32,95

4. Наталья Усова (Узбекистан) — 32,85

5. Милана Парфилова (Казахстан) — 31,75

6. Сильва Саргсян (Армения) — 31,55

7. София Бернат (Венгрия) — 30,1

8. Марина Мальпика (Мексика) — 28,9

Соревнования проходят со 2 по 4 декабря на федеральной территории «Сириус», в новой Академии художественной гимнастики. Организатор турнира — Благотворительный фонд Алины Кабаевой.