Анна Каменщикова: «В эпоху Алины Кабаевой была важна гибкость тела. А сейчас не все гимнастки исключительно гибкие»

16-17 декабря в Москве состоится международный экспериментальный турнир «Небесная грация». Одной из звезд соревнований будет 18-летняя белорусская гимнастка, которая дала интервью «СЭ».

Турнир «Небесная грация» состоится впервые в истории. Идея соревнований принадлежит олимпийской чемпионке, многократной победительнице чемпионатов мира и Европы Алине Кабаевой. Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет благотворительный фонд Алины Кабаевой. Гимнастки будут соревноваться в многоборье, которое включает в себя выступления с четырьмя предметами (обруч, мяч, булавы и лента) на основе правил 2001-2005 и 2022-2024 годов. Цель соревнований — развитие и популяризация художественной гимнастики как олимпийского вида спорта, обладающего большим потенциалом.

Одной из участниц «Небесной грации» будет многократный призер чемпионатов Белоруссии Анна Каменщикова. Первые шаги в большом спорте эта девушка делала на Дальнем Востоке — в родной Находке, но позже по предложению тренеров перебралась с родителями в Минск. В 2018-м Анна стала серебряным призером юниорского чемпионата Европы в упражнениях с лентой и заняла четвертое место в личном многоборье на юношеской олимпиаде в Буэнос-Айресе. В борьбе за путевку в Токио Каменщикова уступила Алине Горносько и Анастасии Салос, но может сменить лидеров белорусской сборной накануне Парижа-2024.

Анна Каменщикова. Фото Instagram

— Анна, после Олимпиады в Белоруссии ощущается толчок в развитии и популярности художественной гимнастики? — вопрос Каменщиковой.

— Да, дети активно приходят в секции. Точных цифр назвать не могу, не считала (смеется). Олимпиада была совершенно особенная, без зрителей, необычные ощущения. Я смотрела по телевизору, и лично мне было очень интересно. Очень круто, что Алина Горносько, наша белорусская гимнастка, завоевала бронзу.

— Признайтесь, зависть была, что Горносько в Токио, а вы смотрите Игры по телевизору?

— Никакой зависти, наоборот! Я вместе с Алиной тренируюсь, и у меня после Токио только усилилось желание попасть на следующую Олимпиаду в Париже.

— А дальнейшие Олимпиады есть в планах? Реально ли в современной гимнастике выступать много лет?

— Надо будет смотреть по здоровью. Сейчас, тьфу-тьфу, с этим все неплохо. Второй фактор — правила в следующих олимпийских циклах. У нас сейчас они кардинально меняются, акцент будет на элементы, а не на предметы. Но пока непонятно, что произойдет после Игр в Париже.

Папа сказал: «Надо отвести ее на гимнастику»

— Почему ваш выбор пал на художественную гимнастику? Это очень тяжелый вид спорта...

— Художественной гимнастикой заниматься действительно сложно. Но нельзя говорить, что у меня не было детства. Детство было, я его помню (смеется). Как я маленькая гуляла, занималась какими-то своими делами. Но при этом тренировалась очень много, да. В художественную гимнастику надо идти с самого юного возраста. Я пришла в четыре года, пять исполнилось на третьем месяце занятий. До этого полгода занималась другим спортом. Мама хотела, чтобы я пошла в бальные танцы. Моя двоюродная сестра ходила на гимнастику, и я за ней много чего повторяла. И потом папа сказал: «Все, надо и ее отводить на гимнастику».

— Родители не говорили — хватит, иди лучше учиться?

— Говорили, много раз. «Может, бросим?» Но я постоянно говорила — нет. Художественная гимнастика — моя жизнь!

— Насколько сложно соответствовать высоким требованиям тренера?

— Если тебе нравится твое дело, ты его любишь, это не будет доставлять дискомфорт. И наоборот — когда человеку что-то не нравится, то тяжело его заставить, можешь делать что хочешь. Так что когда есть любовь к делу, желание добиться успеха, как у меня, то нет разницы, как идти к цели и жестко или нет к тебе относятся.

— Есть ли у вас кумир?

— Дарья Кондакова (чемпионка мира 2010 года в составе сборной России. — Прим. «СЭ»). Помню, что в детстве повторяла много чего за ней. Она однозначно пример для подражания. Ну и мой тренер — Марина Лобач (первая олимпийская чемпионка СССР по художественной гимнастике, в Сеуле-1988 она в составе сборной выиграла золото в многоборье. — Прим. «СЭ»).

Я приходила домой и повторяла: «Нет, я сделаю!»

— Если говорить о турнире «Небесная грация» — там будут экспериментальные правила. Можете рассказать, в чем нюансы?

— Соединили правила, действовавшие в начале 2000-х годов и вводящиеся сейчас, которые будут до 2024 года. Круто и тяжело одновременно. В эпоху Алины Кабаевой была очень важна гибкость тела, так будет и на ее турнире. А сейчас не все гимнастки исключительно гибкие, и условия будут непростыми для многих.

— В 18 лет, наверное, сложно перестроиться и стать более гибкой...

— Есть дети с данными от природы. Но что касается меня, то я развивала гибкость самостоятельно. Не то чтобы я отставала от других девочек, но сначала у меня вообще никаких данных не было (смеется). Однако я очень упертая, трудолюбие мне помогает в гимнастике. Когда я маленькая в нее приходила, гибкость как раз и ценилась. Помню, нам сказали делать маленькую прокатку, вытянуть ногу на животе. У меня никак не получалось. Но я приходила домой и повторяла: «Нет, я сделаю!» И все это через слезы, боль. В итоге научилась, мне даже включили этот элемент в программу. Упертость помогла.

— Какая у вас главная спортивная мечта?

— Про мечту говорить не хочу — она на то и мечта, что должна храниться в секрете. Но моя цель сейчас — поехать на Олимпиаду в Париже. Для этого я спортом и занимаюсь!