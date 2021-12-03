Дочь футбольного вратаря блистает в сборной России

В середине декабря в Москве состоится международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация». Рассказываем о Лале Крамаренко — одной из главных звезд этих уникальных соревнований

Лала Крамаренко

Родилась 6 декабря 2004 года в Москве.

Чемпионка Европы (2021).

Трехкратная чемпионка мира среди юниорок (2019).

Трехкратная чемпионка Европы среди юниорок (2018).

Тренеры — Ляйсан Савицкая, Лина Гнировская, Ирина Винер-Усманова.

Уже в 16 лет Лала Крамаренко получила именной элемент и обыграла на чемпионате страны в упражнении с лентой самих сестер Авериных. Сейчас после Дины с Ариной Крамаренко — уверенно третья гимнастка страны и наверняка будет участвовать в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Рассказываем о прекрасной гимнастке, которая 16-17 декабря выступит на международном турнире «Небесная грация». Эти соревнования проводятся по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

Пока Аверины отдыхают после изнурительного сезона, Крамаренко, как и положено молодым спортсменкам, завоевывает себе авторитет и медали. В ноябре Лала победила в многоборье на турнире в Барселоне, обойдя еще одну молодую российскую гимнастку — Дарью Трубникову.

Похоже, 16-летняя Лала окончательно закрепилась в статусе третьего номера нашей сборной. И при любой возможности готова подняться еще выше. Достаточно сказать, что на недавнем турнире Olympico Cup в Москве Лала в упражнении с лентой победила, обойдя Дину Аверину. А еще у Лалы появился свой именной элемент. В конце сентября Международная федерация гимнастики (FIG) зарегистрировала пируэт Лалы Крамаренко — поворот на 180 градусов с согнутой ногой.

Главные фишки — повороты и прическа

Вообще, именно повороты считаются главной фишкой гимнастки Крамаренко. Лала удивительно стабильно их крутит, набирая рекордное количество оборотов. В этом элементе она с отрывом лучше всех в мире. А в современной системе оценок это крайне важно.

Еще Лала гибкая, прыгучая и очень харизматичная. Она с легкостью делает программы, в том числе на восточные мотивы, чем напоминает даже Алину Кабаеву. Отличает Крамаренко и фирменная высокая прическа. Как говорят тренеры, тут все сошлось: в высокий пучок удобно собирать густые длинные волосы, плюс визуально он делает невысокую Лалу чуть выше.

Этот год получился для Крамаренко дебютным во взрослой гимнастике. Теоретически она могла бы поехать даже на Олимпийские игры в Токио, так как повезло с днем рождения в середине декабря: будь он на пару недель позже, и с переходом во взрослый спорт пришлось бы подождать еще год.

Но пока, конечно, в борьбе за олимпийскую путевку Лала вряд ли могла конкурировать с Авериными. Сестры сначала готовились к Играм в Токио, а потом поехали и на чемпионат мира. Лала теоретически могла бы в Японии исполнить один или два вида, но тогда их пришлось бы забрать у Авериных... Так что пока Крамаренко побеждает в менее престижных турнирах. Но уже в следующем сезоне все может измениться.

Лала Крамаренко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

У Крамаренко тоже есть сестра-близнец

Всем болельщикам известно, что Лала — дочка футбольного вратаря Дмитрия Крамаренко. А еще — интересное совпадение — у нее, как и у Авериных, тоже есть сестра-близнец. Вот только Диана Крамаренко гимнастикой профессионально не занимается.

До 2014 года Лала тренировалась в Баку, где тогда играл ее отец, и выступала за Азербайджан. Затем семья вернулась в Россию, так как стало понятно: у Лалы — большие перспективы. Крамаренко решил показать дочь Амине Зариповой, чья ученица Маргарита Мамун тогда только готовилась к тому, чтобы выиграть Олимпиаду в Рио.

Зарипову впечатлили необыкновенная гибкость и ловкость девочки. С тех пор Лала стала тренироваться на базе в Новогорске и выступать за Россию. Первые пару лет она ничем особо не выделялась и считалась «нефактурной». Но потом именно Лала закрепилась в статусе лидера юниорской сборной и выиграла три золота на первенстве мира.

Сейчас программами Крамаренко занимается лично Ирина Винер-Усманова. И это — главное доказательство ее таланта и необыкновенных перспектив.

— Я выступала для зрителей, а также хотела доказать самой себе, что я могу, — говорила Лала после победы на турнире в Москве. — А еще — чтобы Ирина Александровна была счастлива, ведь она много работает со мной.

Конечно, в спорте бывает всякое. Но независимо от того, как сложится дальнейшая карьера Крамаренко, она уже оставила свой след и в истории гимнастики (благодаря новому элементу), и в сердцах болельщиков (благодаря своему обаянию). На турнире «Небесная грация» в Москве каждая участница получит возможность проявить свои выдающиеся спортивные данные. Причем приоритетными для показа станут уникальные гимнастические элементы и работа с предметом. А это именно то, в чем очень сильна Лала — девушка из спортивной семьи и с чемпионским характером.