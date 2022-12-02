Крамаренко лидирует на «Небесной Грации» по результатам первого дня
Результаты первого дня турнира «Небесная Грация». Гимнастки показали упражнения со скакалкой и обручем.
Лидирует российская гимнастка Лала Крамаренко, набравшая 81,80 балла по итогам двух видов программы — скакалки и обруча.
Положение спортсменок после двух видов программы:
|
|
|
Скакалка
|
Обруч
|
Сумма
|
1. Лала Крамаренко
|
Россия
|
38,40
|
43,40
|
81,80
|
2. Анастасия Салос
|
Беларусь
|
37,35
|
39,20
|
76,55
|
3. Анастасия Гузенкова
|
Россия
|
32,55
|
38,45
|
71,00
|
4. Наталья Усова
|
Узбекистан
|
31,85
|
36,85
|
68,70
|
5. Владислава Шаронова
|
Россия
|
32,05
|
36,55
|
68,60
|
6. Мария Победушкина
|
Россия
|
32,25
|
35,70
|
68,00
|
7. Мария Борисова
|
Россия
|
31,40
|
36,50
|
67,90
|
8. Милана Парфилова
|
Казахстан
|
30,50
|
34,15
|
64,65
|
9. Сильва Саргсян
|
Армения
|
31,75
|
32,50
|
64,25
|
10. Марина Мальпика
|
Мексика
|
29,15
|
33,40
|
62,55
|
11. София Бернат
|
Венгрия
|
29,60
|
31,55
|
61,15
|
12. Гретель Аделаида Мендоза Рамирез
|
Куба
|
25,00
|
29,35
|
54,35
|
13. Мануэлла Галлего Хенао
|
Колумбия
|
25,95
|
27,35
|
53,30
|
14. Ми Вэньсиньюэ
|
Китай
|
23,45
|
28,35
|
51,80
|
15. Виктория Пивоварова
|
Словакия
|
23,60
|
26,95
|
50,55
|
16. Альбина Козубаева
|
Кыргызстан
|
24,05
|
25,65
|
49,70
|
17. Даниэлла Гонзалес
|
Гватемала
|
22,00
|
26,60
|
48,60
|
18. Лайф Адлакха
|
Индия
|
19,50
|
23,85
|
43,35
Соревнования пройдут с 2 по 4 декабря на федеральной территории «Сириус», в новой Академии художественной гимнастики. Организатор турнира — Благотворительный фонд Алины Кабаевой