Крамаренко лидирует на «Небесной Грации» по результатам первого дня

Результаты первого дня турнира «Небесная Грация». Гимнастки показали упражнения со скакалкой и обручем.

Лидирует российская гимнастка Лала Крамаренко, набравшая 81,80 балла по итогам двух видов программы — скакалки и обруча.

Положение спортсменок после двух видов программы:

Скакалка Обруч Сумма 1. Лала Крамаренко Россия 38,40 43,40 81,80 2. Анастасия Салос Беларусь 37,35 39,20 76,55 3. Анастасия Гузенкова Россия 32,55 38,45 71,00 4. Наталья Усова Узбекистан 31,85 36,85 68,70 5. Владислава Шаронова Россия 32,05 36,55 68,60 6. Мария Победушкина Россия 32,25 35,70 68,00 7. Мария Борисова Россия 31,40 36,50 67,90 8. Милана Парфилова Казахстан 30,50 34,15 64,65 9. Сильва Саргсян Армения 31,75 32,50 64,25 10. Марина Мальпика Мексика 29,15 33,40 62,55 11. София Бернат Венгрия 29,60 31,55 61,15 12. Гретель Аделаида Мендоза Рамирез Куба 25,00 29,35 54,35 13. Мануэлла Галлего Хенао Колумбия 25,95 27,35 53,30 14. Ми Вэньсиньюэ Китай 23,45 28,35 51,80 15. Виктория Пивоварова Словакия 23,60 26,95 50,55 16. Альбина Козубаева Кыргызстан 24,05 25,65 49,70 17. Даниэлла Гонзалес Гватемала 22,00 26,60 48,60 18. Лайф Адлакха Индия 19,50 23,85 43,35

Соревнования пройдут с 2 по 4 декабря на федеральной территории «Сириус», в новой Академии художественной гимнастики. Организатор турнира — Благотворительный фонд Алины Кабаевой