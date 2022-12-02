Художественная гимнастика
Небесная грация
Новости Олимпиада
Р§Рњ 2022
Главная
Небесная грация

2 декабря, 19:00

Крамаренко лидирует на «Небесной Грации» по результатам первого дня

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Результаты первого дня турнира «Небесная Грация». Гимнастки показали упражнения со скакалкой и обручем.

Лидирует российская гимнастка Лала Крамаренко, набравшая 81,80 балла по итогам двух видов программы — скакалки и обруча.

Положение спортсменок после двух видов программы:

Скакалка

Обруч

Сумма

1. Лала Крамаренко

Россия

38,40

43,40

81,80

2. Анастасия Салос

Беларусь

37,35

39,20

76,55

3. Анастасия Гузенкова

Россия

32,55

38,45

71,00

4. Наталья Усова

Узбекистан

31,85

36,85

68,70

5. Владислава Шаронова

Россия

32,05

36,55

68,60

6. Мария Победушкина

Россия

32,25

35,70

68,00

7. Мария Борисова

Россия

31,40

36,50

67,90

8. Милана Парфилова

Казахстан

30,50

34,15

64,65

9. Сильва Саргсян

Армения

31,75

32,50

64,25

10. Марина Мальпика

Мексика

29,15

33,40

62,55

11. София Бернат

Венгрия

29,60

31,55

61,15

12. Гретель Аделаида Мендоза Рамирез

Куба

25,00

29,35

54,35

13. Мануэлла Галлего Хенао

Колумбия

25,95

27,35

53,30

14. Ми Вэньсиньюэ

Китай

23,45

28,35

51,80

15. Виктория Пивоварова

Словакия

23,60

26,95

50,55

16. Альбина Козубаева

Кыргызстан

24,05

25,65

49,70

17. Даниэлла Гонзалес

Гватемала

22,00

26,60

48,60

18. Лайф Адлакха

Индия

19,50

23,85

43,35

Соревнования пройдут с 2 по 4 декабря на федеральной территории «Сириус», в новой Академии художественной гимнастики. Организатор турнира — Благотворительный фонд Алины Кабаевой

Лала Крамаренко. Крамаренко лидирует в квалификации «Небесной Грации». Второе место у Салос

Читайте также
«Это будет лучший день в моей жизни». В Америке ждут рекорда Овечкина
Фотограф из России снял самый страшный кадр ЧМ-2022. Рейтинг жутких моментов турнира в Катаре
Тела трех человек обнаружили в гараже на востоке Москвы
Политик уличила власти США в сокрытии желания жителей страны мира с РФ
Раненый российский военный покончил с собой во избежание плена ВСУ
Как заработать на своих хобби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вера Сесина: «На «Небесной Грации» предполагаем неограниченную сложность тела»
Новости
RSS RSS
Все новости