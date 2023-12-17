Лала Крамаренко в третий раз победила на турнире «Небесная грация»

Российская гимнастка Лала Крамаренко победила в многоборье на международном турнире «Небесная грация», который проходил с 15 по 17 декабря в Пекине.

По сумме пяти упражнений (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента) Крамаренко набрала 177,80 балла. Серебряную медаль завоевала белоруска Алина Горносько (171,90). На третьем месте — еще одна спортсменка сборной России Диана Чугунихина (170,65).

Гимнастки также разыграли награды в финалах отдельных видов. Крамаренко выиграла в упражнениях с обручем, мячом и лентой, Горносько стала лучшей со скакалкой, Чугунихина — с булавами.

Впервые в турнире принимали участие юниорки, они соревновались только в финалах отдельных видов. Все золотые награды забрали представительницы России: Николь Римарачин Диас выиграла в упражнениях с мячом, булавами и обручем, Кристина Войтенко стала первой со скакалкой, а Анастасия Власенко — с лентой.

Соревнования проводились по правилам Международной ассоциации клубов «Небесная грация». «Эти правила отличаются от правил Международной федерации гимнастики. В международных правилах нет такого вида, как скакалка, а мы вернули его. Мы повысили оценку за оригинальные сложные элементы. Конечно, для многих гимнасток это был вызов. Но они с этим вызовом справились и выступили все отлично. Что касается сборных России и Белоруссии, то приехали сильнейшие и показали нам замечательный праздник», — заметила олимпийская чемпионка Алина Кабаева после окончания соревнований.

Турнир завершился гала-шоу. С показательными программами на площадке выступили участницы турнира, также свои номера представили Государственный академический хореографический ансамбль «Березка», Государственный академический ансамбль танца «Вайнах», Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, хор Сретенского монастыря, певица Рагда Ханиева, китайские артисты.

Международный турнир «Небесная грация» проводится по инициативе Алины Кабаевой в третий раз. В 2021 году он проходил в Москве на «ВТБ Арене», в 2022-м — в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой в Сочи. Оба раза побеждала Лала Крамаренко.

Результаты международного турнира «Небесная грация»

Сениорки. Многоборье

1. Лала Крамаренко (Россия) — 177,80

2. Алина Горносько (Белоруссия) — 171,90

3. Диана Чугунихина (Россия) — 170,65

4. Мария Борисова (Россия) — 169,70

5. Милена Щенятская (Россия) — 160,80

6. Арина Ткачук (Россия) — 159,45

7. Майя Колобовникова (Россия) — 159,40

8. Елизавета Зорькина (Белоруссия) — 156,65

9. Дарья Веренич (Белоруссия) — 156,15

10. Наталья Усова (Узбекистан) — 156,15

11. Виктория Беспалова (Россия) — 150,85

12. Дарья Грохотова (Белоруссия) —147,90

13. Сильва Саргсян (Армения) — 147,25

14. Анна Каменщикова (Белоруссия) — 147,00

15. Милана Парфилова (Казахстан) — 144,45

16. Алина Речкина (Белоруссия) — 143,30

17. Марина Мальпика (Мексика) — 142,00

18. Санюкта Кале (Индия) — 128,65

19. Пелагея Ананова (Италия) — 124,90

20. Гретель Мендоза (Куба) — 122,50

21. Андела Мазибрада (Сербия) — 120,70

22. Чэн Сиюань (Китай) — 120,40

23. Изабелла Рохас (Куба) — 116,20

24. Даниэлла Гонзалес (Гватемала) — 112,75

25. Мануэла Гальего (Колумбия) —106,95

26. Александра Кирпичникова (Германия) — 102.25

27. Майя Салум (Сирия) — 87,40

Сениорки. Скакалка

1. Алина Горносько (Белоруссия) — 34,20

2. Наталья Усова (Узбекистан) — 33,50

3. Мария Борисова (Россия) — 32,95

4. Лала Крамаренко (Россия) — 32,30

5. Милана Парфилова (Казахстан) — 30,20

6. Дарья Веренич (Белоруссия) — 29,00

7. Сильва Саргсян (Армения) — 28,85

8. Пелагея Ананова (Италия) — 25,55

9. Марина Мальпика (Мексика) — 25,25

10. Гретель Мендоза (Куба) — 21,00

Сениорки. Обруч

1. Лала Крамаренко (Россия) — 37,65

2. Мария Борисова (Россия) — 36,10

3. Алина Горносько (Белоруссия) — 35,95

4. Наталья Усова (Узбекистан) — 33,85

5. Дарья Грохотова (Белоруссия) — 32,80

6. Марина Мальпика (Мексика) — 31,25

7. Сильва Саргсян (Армения) — 30,85

8. Милана Парфилова (Казахстан) — 30,85

9. Пелагея Ананова (Италия) — 29,40

10. Санюкта Кале (Индия) — 27,70

Сениорки. Мяч

1. Лала Крамаренко (Россия) — 36,55

2. Диана Чугунихина (Россия) — 33,75

3. Наталья Усова (Узбекистан) — 33,45

4. Алина Горносько (Белоруссия) — 33,30

5. Дарья Веренич (Белоруссия) — 31,90

6. Марина Мальпика (Мексика) — 30,55

7. Милана Парфилова (Казахстан) — 30,35

8. Санюкта Кале (Индия) — 28,4

9. Сильва Саргсян (Армения) — 28,20

10. Изабелла Рохас (Куба) — 27,15

Сениорки. Булавы

1. Диана Чугунихина (Россия) — 36,60

2. Лала Крамаренко (Россия) — 36,40

3. Алина Горносько (Белоруссия) — 35,15

4. Елизавета Зорькина (Белоруссия) — 34,85

5. Марина Мальпика (Мексика) — 31,95

6. Наталья Усова (Узбекистан) — 31,35

7 Милана Парфилова (Казахстан) — 30,85

8. Санюкта Кале (Индия) — 29,35

9. Чен Сиюань (Китай) — 27,75

10. Сильва Саргсян (Армения) — 27,35

Сениорки. Лента

1. Лала Крамаренко (Россия) — 37,45

2. Алина Горносько (Белоруссия) — 35.40

3. Диана Чугунихина (Россия) — 34,85

4. Наталья Усова (Узбекистан) — 34,10

5. Елизавета Зорькина (Белоруссия) — 32,55

6. Милана Парфилова (Казахстан) — 30,60

7. Марина Мальпика (Мексика) — 30,05

8. Сильва Саргсян (Армения) — 29,60

9. Чен Сиюань (Китай) — 28,25

10. Гретель Мендоза (Куба) — 26,45

Юниорки. Скакалка

1. Кристина Войтенко (Россия, «Небесная грация») — 29,75

2. Николь Римарачин Диас (Россия) — 29,60

3. Ксения Савинова (Россия, «Небесная грация») — 28,75

4. Александра Борисова (Россия) — 28,15

5. Анастасия Власенко (Россия) — 28,15

6. Ульяна Янус (Россия) — 27,95

7. Николь Леута (Белоруссия) — 27,55

8. Виктория Никифорова (Узбекистан) — 25,70

9. Маргарита Ракса (Белоруссия) — 24,50

10. Каролина Тарасова (Россия, «Небесная грация») — 24,40

11. Анастасия Жуковец (Белоруссия) — 23,90

12. Ника Костина (Белоруссия) — 23,65

13. Анания Димитрова (Болгария) — 23,55

14. Надия Канапия (Казахстан) —23,45

15. Асель Арапова (Кыргызстан) — 22,65

16. Цзыхань Чжао (Китай) — 21,90

17. Алиса Кочемазова (Австралия) — 19,30

18.Алена Кочемазова (Австралия) — 17,25

19. Ламия Тарик Малаллах (ОАЭ) — 14,95

Юниорки. Обруч

1. Николь Римарачин Диас (Россия) — 32,35

2. Кристина Войтенко (Россия, «Небесная грация») — 31,05

3. Ульяна Янус (Россия) — 30,60

4. Ксения Савинова (Россия, «Небесная грация») — 30,50

5. Анастасия Власенко (Россия) — 29,30

6. Александра Борисова (Россия) — 28,95

7. Каролина Тарасова (Россия, «Небесная грация») — 28,55

8. Николь Леута (Белоруссия) — 27,80

9. Виктория Никифорова (Узбекистан) — 27,75

10. Анастасия Жуковец (Белоруссия) — 25,30

11. Ника Костина (Белоруссия) — 25,00

12. Анания Димитрова (Болгария) — 24,05

13. Маргарита Ракса (Белоруссия) — 23,70

14. Асель Арапова (Кыргызстан) — 23,60

15. Алиса Кочемазова (Австралия) — 22,90

16. Надия Канапия (Казахстан) — 22,75

17. Алена Кочемазова (Австралия) — 19,90

18. Цзыхань Чжао (Китай) — 19,20

19. Ламия Тарик Малаллах (ОАЭ) — 18,35

Юниорки. Мяч

1. Николь Римарачин Диас (Россия) — 31,80

2. Кристина Войтенко (Россия, «Небесная грация») — 29,90

3. Ксения Савинова (Россия, «Небесная грация») — 29,70

4. Александра Борисова (Россия) — 29,60

5. Анастасия Власенко (Россия) — 29,45

6. Николь Леута (Белоруссия) — 27,05

7. Маргарита Ракса (Белоруссия) — 27,00

8. Ульяна Янус (Россия) — 26,85

9. Каролина Тарасова (Россия, «Небесная грация») — 26,60

10. Асель Арапова (Кыргызстан) — 26,50

11. Виктория Никифорова (Узбекистан) — 26,50

12. Ника Костина (Белоруссия) — 25,30

13. Надия Канапия (Казахстан) — 24,15

14. Анастасия Жуковец (Белоруссия) — 23,90

15. Алиса Кочемазова (Австралия) — 22,80

16. Анания Димитрова (Болгария) — 22,45

17. Цзыхань Чжао (Китай) — 22,20

18. Алена Кочемазова (Австралия) — 20,20

19. Ламия Тарик Малаллах (ОАЭ) — 16,05

Юниорки. Булавы

1. Николь Римарачин Диас (Россия) — 32,75

2. Ксения Савинова (Россия, «Небесная грация») — 31,60

3. Кристина Войтенко (Россия, «Небесная грация») — 31,50

4. Ульяна Янус (Россия) — 29,90

5. Анастасия Власенко (Россия) — 29,50

6. Каролина Тарасова (Россия, «Небесная грация») — 27,85

7. Александра Борисова (Россия) — 27,20

8. Ника Костина (Белоруссия) — 26,20

9. Анания Димитрова (Болгария) — 25,90

10. Николь Леута (Белоруссия) — 25,80

11. Аксель Арапова (Кыргызстан) — 24,90

12. Анастасия Жуковец (Белоруссия) — 24,80

13. Маргарита Ракса (Белоруссия) — 24,65

14. Надия Канапия (Казахстан) — 24,45

15. Виктория Никифорова (Узбекистан) — 24,30

16. Алиса Кочемазова (Австралия) — 23,45

17. Цзыхань Чжао (Китай) — 23,30

18. Алена Кочемазова (Австралия) — 20,30

19. Ламия Тарик Малаллах (ОАЭ) — 17,30

Юниорки. Лента