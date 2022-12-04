Крамаренко выиграла упражнение с обручем в финале многоборья на «Небесной Грации»
Российская гимнастка Лала Крамаренко выиграла упражнение с обручем в финале многоборья на турнире «Небесная Грация». Второе место заняла Анастасия Гузенкова, третье — Анастасия Салос. По сумме двух видов Салос — вторая, Гузенкова — третья.
Оценки за упражнение с обручем:
1. Лала Крамаренко (Россия) — 41,7.
2. Анастасия Гузенкова (Россия) — 38,9.
3. Анастасия Салос (Белоруссия) — 38,75.
4. Наталья Усова (Узбекистан) — 36,4.
5. Марина Мальпика (Мексика) — 34,8.
6. София Бернат (Венгрия) — 34,3.
7. Милана Парфилова (Казахстан) — 33,1.
8. Сильва Саргсян (Армения) — 32,6.
Положение после двух видов финала:
1. Лала Крамаренко (Россия) — 80,7.
2. Анастасия Салос (Белоруссия) — 75,85.
3. Анастасия Гузенкова (Россия) — 71,85.
4. Наталья Усова (Узбекистан) — 69,25.
5. Милана Парфилова (Казахстан) — 64,85.
6. София Бернат (Венгрия) — 64,4.
7. Сильва Саргсян (Армения) — 64,15.
8. Марина Мальпика (Мексика) — 63,7.
Соревнования проходят со 2 по 4 декабря на федеральной территории «Сириус», в новой Академии художественной гимнастики. Организатор турнира — Благотворительный фонд Алины Кабаевой.