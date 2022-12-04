Крамаренко победила на турнире «Небесная Грация»

Россиянка Лала Крамаренко победила на турнире «Небесная Грация», который прошел на федеральной территории «Сириус». Второй стала белоруска Анастасия Салос, третьей — Анастасия Гузенкова из России.

В прошлом году Крамаренко тоже выиграла данные соревнования, которые проходили в Москве по другим правилам.

Упражнение с лентой

1. Лала Крамаренко (Россия) — 40,25

2. Анастасия Гузенкова (Россия) — 37,7

3. Анастасия Салос (Белоруссия) — 36,6

4. Наталья Усова (Узбекистан) — 35,3

5. Марина Мальпика (Мексика) — 33,0

6. Сильва Саргсян (Армения) — 32,65

7. Милана Парфилова (Казахстан) — 32,3

8. София Бернат (Венгрия) — 30,25

Итоговое положение в многоборье после пяти видов

1. Лала Крамаренко (Россия) — 206,8

2. Анастасия Салос (Белоруссия) — 191,15

3. Анастасия Гузенкова (Россия) — 182,3

4. Наталья Усова (Узбекистан) — 174,6

5. Сильва Саргсян (Армения) — 165,2

6. Марина Мальпика (Мексика) — 163,95

7. Милана Парфилова (Казахстан) — 160,65

8. София Бернат (Венгрия) — 159,05

Соревнования прошли с 2 по 4 декабря на федеральной территории «Сириус», в новой Академии художественной гимнастики. Организатор турнира — Благотворительный фонд Алины Кабаевой.