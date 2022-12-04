Крамаренко победила на турнире «Небесная Грация»
Россиянка Лала Крамаренко победила на турнире «Небесная Грация», который прошел на федеральной территории «Сириус». Второй стала белоруска Анастасия Салос, третьей — Анастасия Гузенкова из России.
В прошлом году Крамаренко тоже выиграла данные соревнования, которые проходили в Москве по другим правилам.
Упражнение с лентой
1. Лала Крамаренко (Россия) — 40,25
2. Анастасия Гузенкова (Россия) — 37,7
3. Анастасия Салос (Белоруссия) — 36,6
4. Наталья Усова (Узбекистан) — 35,3
5. Марина Мальпика (Мексика) — 33,0
6. Сильва Саргсян (Армения) — 32,65
7. Милана Парфилова (Казахстан) — 32,3
8. София Бернат (Венгрия) — 30,25
Итоговое положение в многоборье после пяти видов
1. Лала Крамаренко (Россия) — 206,8
2. Анастасия Салос (Белоруссия) — 191,15
3. Анастасия Гузенкова (Россия) — 182,3
4. Наталья Усова (Узбекистан) — 174,6
5. Сильва Саргсян (Армения) — 165,2
6. Марина Мальпика (Мексика) — 163,95
7. Милана Парфилова (Казахстан) — 160,65
8. София Бернат (Венгрия) — 159,05
Соревнования прошли с 2 по 4 декабря на федеральной территории «Сириус», в новой Академии художественной гимнастики. Организатор турнира — Благотворительный фонд Алины Кабаевой.