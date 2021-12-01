Ольга Капранова: «Не терпится увидеть, как современные спортсменки будут выступать по красивым старым правилам»

10-кратная чемпионка мира — об удовольствии от работы с детьми и о том, в каком направлении развивается художественная гимнастика.

Ольга Капранова

Родилась 6 декабря 1987 года в Москве.

10-кратная чемпионка мира. Четырехкратная чемпионка Европы. Участница Олимпийских игр-2008. Многократная победительница международных стартов. Многократная чемпионка России.

Тренеры — Елена Нефедова, Ирина Винер-Усманова, Ольга Шаталина.

С 2012 года — директор государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва-74» Департамента спорта и туризма города Москвы. Член Общественного совета Министерства спорта.

В Москве 16-17 декабря пройдет турнир «Небесная грация», организованный благотворительным фондом Алины Кабаевой. Уникальность турнира в том, что 15 спортсменок со всего мира будут соревноваться по правилам цикла 2001-2005 годов, то есть по тем самым правилам, по которым побеждала сама чемпионка Олимпиады в Афинах, адаптированным с учетом реалий сегодняшнего дня.

Главным судьей соревнований стала Елена Нефедова — судья международной категории и тренер многих выдающихся гимнасток, в том числе десятикратной чемпионки мира Ольги Капрановой. От России на ковер выйдет трехкратная чемпионка мира среди юниорок и лучшая молодая гимнастка страны 17-летняя Лала Крамаренко. А почетными гостями турнира станут наши олимпийские чемпионки — Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Маргарита Мамун, Евгения Канаева, а также первая в истории олимпийская чемпионка по художественной гимнастике канадка Лори Фанг, украинки Екатерина Серебрянская и Александра Тимошенко. О самом турнире и последних веяниях в самом прекрасном виде спорта «СЭ» рассказала Ольга Капранова.

Турнир «Небесная грация».

Есть ностальгия по временам, когда я была спортсменкой

— Турнир «Небесная грация» покажет, насколько разнообразной может быть художественная гимнастика, — заявила Капранова. — На ковер выйдут 15 гимнасток из разных стран, которые будут соревноваться по новым правилам. Алина Кабаева сделала правила, основанные на старых, по которым выступали мы. Это будет очень интересно, потому что как гимнастки справятся, какие упражнения нам покажут — этого пока не понимает никто.

— Насколько эти изменения могут перевернуть расстановку сил? Ведь артистизм и гибкость на турнире ценятся больше акробатики, в отличие от правил, действовавших в прошлом олимпийском цикле.

— В этом-то и интрига! Старые правила, по которым мы выступали, очень интересные. Там очень красивая художественная гимнастика. Мне не терпится увидеть, как это будет выглядеть в исполнении современных спортсменок.

— Вы судья международной категории. Расскажите о том, как изменятся правила современной гимнастики после Олимпиады в Токио.

— Правила у нас меняются каждые четыре года. Сейчас они уже опубликованы, и с февраля на официальных стартах все будут соревноваться именно по ним. Но здесь Россия впереди планеты всей, и у нас уже с января планируются соревнования по новому регламенту. Правила интересные, красивые. Там изменили элементы, добавили поинтересней и подороже. Появятся перекаты с мячом и обручем, еще ряд деталей...

— Вам вообще нравится современная художественная гимнастика? Или ностальгируете по временам, когда сами выступали?

— Мир меняется, и невозможно закрыть на это глаза. Это нормально, что правила тоже изменяются. Ностальгия по тем временам, когда я была спортсменкой, конечно, есть. Но все мы ностальгируем по прошлому. Новые правила мне нравятся.

У Крамаренко тот возраст, когда она может покорить художественную гимнастику

— Звездой турнира «Небесная грация» станет лучшая юниорка мира в недавнем прошлом 17-летняя Лала Крамаренко. Что скажете про эту гимнастку?

— Лала — очень талантливая гимнастка. Она много тренируется, у нее хорошие данные. Сейчас ей нужно только побольше выступать на взрослых турнирах и занимать высокие места. У нее как раз тот возраст, когда она может покорить художественную гимнастику.

— Как вы относитесь к выступлениям мужчин в художественной гимнастике?

— Нормально отношусь. Главное, чтобы это была так называемая японская версия. У нас есть мальчик, Александр Буклов, который как раз этим занимается. Если подойти с умом, все смотрится красиво и очень мужественно.

— Вы сами тренируете детей?

— Я работаю директором спортшколы олимпийского резерва, также у меня есть спортивный клуб «Школа Ольги Капрановой», которым мы занимаемся вместе с моей сестрой Екатериной. Работать с детьми мне очень нравится. Пожалуй, это одна из самых приятных моих задач. Дети всегда меня радуют, я у них учусь.

— Взаимодействие с родителями, многие из которых чуть не с пеленок требуют от своих детей сумасшедших результатов, — наверное, очень сложная часть вашей работы?

— У меня у самой двое детей, и я прекрасно понимаю, что ребенок — это самое главное, что может случиться в жизни человека. Естественно, каждый родитель имеет право знать, что мы делаем и чему учим его ребенка. Это абсолютно нормально, они отстаивают интересы своих детей. Если правильно взаимодействовать с родителями, то никаких проблем не будет. Сейчас на эту тему много споров, но я считаю, что тренерам надо хорошо делать свою работу — и тогда все будет в порядке.