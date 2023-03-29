Фестиваль «Алина» пройдет 8 апреля на базе Академии «Небесная грация»

телеграм-канал Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. 8 апреля в Сочи пройдет фестиваль художественной гимнастики «Алина», сообщает

Это крупнейший благотворительный праздник художественной гимнастики. С 2009 года он собирает на одной площадке юных звездочек и заслуженных спортсменок.

Изначально мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей, но впоследствии тематика стала ежегодно меняться: например, выдающиеся женщины, сказки, путешествие по Вселенной.

В 2022 году фестиваль «Алина» проходил в Москве и был посвящен Великой Отечественной войне. В выступлениях приняли участие примы художественной гимнастики — сестры Аверины и Лала Крамаренко.

В этом году местом проведения фестиваля «Алина» станет новый мультифункциональный центр художественной гимнастики «Небесная грация».

Над фестивалем работает целая команда профессиональных хореографов. Благотворительный фонд Алины Кабаевой организует им поездки по разным регионам России и зарубежным странам, где специалисты готовят фрагменты своих постановок. Затем на общей репетиции они сведут эти эпизоды в единое выступление.

В этом году хореографами фестиваля выступят Ирина Зеновка, Наталья Белугина, Елена Афанасьева, Екатерина Сиротина, Эльдар Сайфутдинов, Сания Глызина, Екатерина Байбородина, а также хореограф-постановщик школы-студии TODES Андрей Брыканов.

Режиссером фестиваля «Алина» в 2023 году станет Вячеслав Кулаев. Зрителей ждут волшебное шоу и множество сюрпризов!

По традиции, участие для юных гимнасток полностью бесплатно: все расходы на проезд, размещение в гостиницах, питание, подготовку с хореографами и костюмы оплачивает Благотворительный фонд Алины Кабаевой.

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