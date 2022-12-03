Прямая трансляция турнира по художественной гимнастике «Небесная Грация»
В новой Академии художественной гимнастики на федеральной территории «Сириус» сегодня состоится второй день турнира «Небесная Грация». Эти уникальные соревнования проводятся благотворительным фондом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой во второй раз.
В нынешнем году они включают в себя индивидуальное многоборье в пяти упражнениях.
В пятницу состоялась квалификация в скакалке и обруче. По итогам этих выступлений лидерство захватила россиянка Лала Крамаренко. Сегодня все 18 участниц турнира будут выступать с мячом, булавами и лентой. По сумме всех пяти упражнений определится восьмерка финалисток, которые разыграют медали в заключительный день турнира — 4 декабря.
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