Художественная гимнастика
Небесная грация
Новости Олимпиада
Р§Рњ 2022
Главная
Небесная Грация

Сегодня, 14:45

Прямая трансляция турнира по художественной гимнастике «Небесная Грация»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

В новой Академии художественной гимнастики на федеральной территории «Сириус» сегодня состоится второй день турнира «Небесная Грация». Эти уникальные соревнования проводятся благотворительным фондом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой во второй раз.

В нынешнем году они включают в себя индивидуальное многоборье в пяти упражнениях.

В пятницу состоялась квалификация в скакалке и обруче. По итогам этих выступлений лидерство захватила россиянка Лала Крамаренко. Сегодня все 18 участниц турнира будут выступать с мячом, булавами и лентой. По сумме всех пяти упражнений определится восьмерка финалисток, которые разыграют медали в заключительный день турнира — 4 декабря.

Итоги первого дня турнира — в материале «СЭ»

1
Читайте также
Жест с орлом вызвал один из главных скандалов ЧМ-2018. А почему вообще сербы и албанцы ненавидят друг друга?
Еще одно чудо в Катаре. Волшебник Сон Хын Мин вывел Корею в плей-офф, а Роналду привез гол в свои ворота
Тела трех человек обнаружили в гараже на востоке Москвы
Политик уличила власти США в сокрытии желания жителей страны мира с РФ
Раненый российский военный покончил с собой во избежание плена ВСУ
Как заработать на своих хобби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крамаренко лидирует на «Небесной Грации» по результатам первого дня
Новости
RSS RSS
Все новости