Прямая трансляция международного турнира «Небесная грация» — 2023
Его особенность заключается в том, что гимнастки выступают с пятью видами программы (скакалкой, обручем, мячом, булавами и лентой) по специальным правилам, разработанным Международной Ассоциацией клубов художественной гимнастики «Небесная грация».
Впервые в истории турнира в индивидуальном первенстве примут участие не только сениорки, но и юниорки.
Главный судья турнира — Ирина Берек.
Организатор соревнований — Международная Ассоциация клубов художественной гимнастики «Небесная грация».
День 1
05:00 — 08:30*. Юниорки. Отдельные виды. Скакалка, обруч, мяч
08:30 — 09:00. Церемония открытия
09:00 — 12:00. Сениорки. Многоборье. Скакалка, обруч, мяч
День 2
05:00 — 07:30. Юниорки. Отдельные виды. Булавы, лента.
07:30 — 07:45. Награждение. Юниорки. Отдельные виды
07:45 — 11:30. Сениорки. Многоборье. Булавы, лента
День 3
10:00 — 13:00. Сениорки. Отдельные виды. Скакалка, обруч, мяч, булавы, лента
13:00 — 14:30. Награждение. Сениорки. Многоборье. Отдельные виды
14:30 — 15:30. Гала-шоу
* время московское