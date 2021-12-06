«Турнир «Небесная грация» продвинет наш вид спорта во всем мире». Мнение гимнастки из Австралии

Александра Кирой-Богатырева родилась в Новой Зеландии, выступает за Австралию, но считает себя русской.

Александра Кирой-Богатырева

Родилась 4 марта 2002 года в Веллингтоне (Новая Зеландия).

Занимается художественной гимнастикой в Центре художественной гимнастики «Праран» (Prahran Rhythmic Gymnastics Specialist Centre) в городе Мельбурн, Австралия. Помимо тренировок в Австралии Александра регулярно тренируется в России под руководством Анастасии Вячеславовны Мишениной. Обучается на юридическом факультете Университета Монаша.

Член сборной команды Австралии с 2015 года как юниорка и с 2018 года в старшем составе сборной, бронзовый призер Игр Британского Содружества 2018 года, многократная чемпионка Австралии в многоборье в упражнениях с индивидуальными предметами и в командном зачете (2018, 2019), в том числе абсолютная чемпионка Австралии (2019). Представляла Австралию на этапах Кубка мира по художественной гимнастике (2018, 2019), а также была ведущей гимнасткой Австралии на чемпионате мира в Софии в 2018 году и чемпионате мира в Баку в 2019 году.

В Москве 16-17 декабря пройдет международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация». На этих соревнованиях, которые состоятся по инициативе Алины Кабаевой и при организационной поддержке Благотворительного фонда олимпийской чемпионки, будет немало известных спортсменок со всего мира, в том числе и представительница Австралии. За сборную Зеленого континента уже несколько лет выступает девушка с русскими корнями — Александра Кирой-Богатырева.

Она бронзовый призер Игр Британского Содружества и 21-кратная чемпионка Австралии. Родители Александры — из России и переехали на Зеленый континент еще до ее рождения. На свет Богатырева появилась вообще в Новой Зеландии и имеет паспорта сразу трех стран! Тем не менее себя девушка воспринимает как русскую и восхищается нашим спортом. О мыслях по поводу предстоящих соревнований, планах на будущее и особенностях развития художественной гимнастики за тысячи километров от Москвы Александра рассказала в интервью «СЭ».

В Австралии жесткий локдаун, границы закрыты. Поэтому переехала пока в Москву

— Александра, с каким настроением вы готовитесь к турниру «Небесная грация»? Какими были ваши эмоции, когда вы получили приглашение на эти соревнования?

— Это будет очень интересный старт. Я сама из Австралии, где в 2000 году была Олимпиада в Сиднее. Я пересматривала видео выступлений Алины Кабаевой бесчисленное количество раз. Поэтому, когда пришло приглашение на турнир ее имени, мы с тренером были в огромном восторге. И с огромным желанием занимаемся подготовкой программы для этих соревнований.

— Расскажите поподробнее о себе и своем пути в художественной гимнастике. Получается, вас вдохновила Алина Кабаева?

— Когда я была маленькой, решение отдать меня в художественную гимнастику принимали родители. Они были в Австралии, когда проходила Олимпиада в Сиднее, и, конечно, смотрели соревнования. Им понравились русские девушки, и мысль отдать своего ребенка в этот вид спорта поселилась в их головах. Начала я тренироваться с шести лет.

— Как ваша семья оказалась в Австралии? Вы родились уже в этой стране?

— Они переехали в 90-е, после проблем в связи с развалом Советского Союза. Но родилась я в Новой Зеландии, так что я гражданка сразу трех стран — России, Австралии и Новой Зеландии. Живем в Австралии, но в русском сообществе. Говорим на русском, соблюдаем традиции. Мы все русские, хотя русский язык для меня неродной. Я его учила уже после английского. Сейчас общаюсь свободно на двух языках.

— Вы считаете себя русской, но при этом до последнего времени подолгу в России не жили. Как так вышло?

— Я жила пару лет в России, когда была маленькой. Кроме того, каждый год приезжаю в Москву, чтобы тренироваться у Анастасии Вячеславовны Мишениной, так что Россия — это мой второй дом.

— Насколько справедлива мысль, что в Австралии художественной гимнастикой в основном занимаются выходцы из России и стран бывшего СССР, русскоязычные люди?

— Сами гимнасты в основном и правда русские. Маленькие гимнастки, кого я вижу, по большей части русские. Отдают в спорт детей русские семьи. Это логично, ведь художественная гимнастика — это русский вид спорта. Я так считаю.

— Тренеры бывают местные?

— Разные встречаются. Я просто не знаю, насколько много именно серьезных специалистов по художественной гимнастике в Австралии. Самая сильная школа — в России.

— То есть вы постоянно работаете с российскими тренерами, верно?

— Большую часть времени я работаю в Москве, ставлю здесь программы, потом уезжаю в Австралию, работаю там со своим австралийским тренером. И так каждый год, на две страны. Правда, сейчас живу в Москве постоянно — из-за пандемии. В Австралии был жесткий локдаун, закрыто практически все вне зависимости от прививки. С 10 августа в страну нельзя въезжать и из нее выезжать. Чем бы ты ни занимался, неважно. Закрыли границы — и все. Поэтому купили билет в один конец, родители помогли — нашли квартиру в Москве.

— Получается, переезд в Москву облегчил вам жизнь? Не приходится постоянно летать с континента на континент.

— Не сказала бы, что облегчил. Я здесь без семьи, учусь в австралийском университете онлайн. Постоянно в русской среде, не хватает практики английского. А у меня серьезный юридический университет, и нужно сдавать экзамены на английском. Без семьи здесь, без друзей. Хоть Россия и второй дом, но много связей в Австралии. Сейчас для меня здесь все новое. Стало легче в плане спорта, но не сказала бы, что легче в плане быта. Гимнастикой заниматься в Москве проще, но решение переехать мне далось очень тяжело.

Тренер Авериных помогла мне найти мотивацию после Олимпиады

— Насколько вообще развита художественная гимнастика в Австралии? Есть ли у вас болельщики, узнают ли вас?

— Конечно, меня знают как гимнастку. Я подняла неплохо уровень развития этого спорта в стране. Мы с тренером много работали над мировым рейтингом. Болельщики есть, на соревнования приходят. Может собраться под восемь тысяч зрителей — полный зал на крупных соревнованиях. Гимнастика потихоньку развивается, но, конечно, с Россией это не сравнить.

— У вас были мысли попробовать выступать за Россию, или понимали, что конкуренция чересчур высока?

— Я с детства выступаю за Австралию. Для меня это родная страна, которую я всегда представляю на соревнованиях. К тому же в России такая конкуренция, что я, условно, приду, меня возьмут, а что дальше-то? Могу кем-нибудь стать, но мне интереснее поднимать спорт в новой стране, сделать его популярнее в Австралии. Вроде бы получается.

— Австралийское государство помогает тренировочному процессу?

— Увы, вообще не помогает. 99 процентов оплачивают родители. Участие в турнирах, в том числе в чемпионате мира. Тренировки, костюмы. Австралия может помочь иногда, но в плане финансов это капля в море наших трат. Она вообще не ощущается.

— Какой свой успех в карьере вы бы отметили как самый важный?

— Думаю, что это медали Игр Британского Содружества — крупные соревнования, похожие на Олимпиаду. Я выиграла две бронзы в 16 лет, была самая молодая в команде. Новый опыт, я первый год тогда выступала по мастерам, по взрослым — и сразу две медали. Переполненный стадион, принц Эдвард на трибуне — родственник королевы Елизаветы. И для меня, маленькой девочки, стать призером в такой обстановке дорогого стоит. Невероятно круто.

— На Олимпиаду вы не отобрались?

— У нас в Австралии возникли определенные проблемы с отбором на Игры в Токио. Распространяться об этих сложностях смысла не вижу.

— Получается, думаете о следующих Играх в Париже?

— Посмотрим, как будет складываться моя карьера и поможет ли мне моя страна.

— Вы смотрели Олимпиаду в Токио?

— Смотрела выступления тех девочек, кого я хотела видеть. Потому что для меня это был тяжелый момент. Я считаю, что все, кто поехал на Олимпиаду, заслужили там быть. Они очень много работали для этого, я сама знаю, сколько усилий нужно приложить, поскольку тоже готовилась выступать... Это невероятно тяжело. Трудно было смотреть соревнования, но я следила и болела за девочек. Из разных стран.

— Вы знакомы лично с сестрами Авериными?

— Лично не знакома, но после чемпионата мира я выступала каждый день сразу после них, получалось так по расписанию. Мы всегда были на одном ковре. Хорошо общаюсь с тренером сестер — Верой Николаевной Шаталиной. Она мне сильно помогла после Олимпиады, много разговаривала со мной. Спасибо ей огромное — ей и моему тренеру Анастасии Вячеславовне. Благодаря им и их советам я продолжаю свой путь в спорте и пытаюсь достичь следующих целей. Планы амбициозные.

Давняя мечта — совместное фото с Кабаевой

— По поводу будущего в художественной гимнастике. Правила серьезно меняются. Как вы оцените эти нововведения?

— Новые правила сильно отличаются от нынешних. Сейчас зрителям казалось, что все, что мы делаем, — это бросаем и бросаем, бросаем и бросаем. Работали в основном с предметом. С будущего года мы больше будем делать различные элементы, комбинации, повороты, прыжки. Мне кажется, что для зрителей такие соревнования будут зрелищнее. А для самих гимнасток это что-то новое, другое. Не все из нас привыкли делать много элементов. Можно сказать, возвращаемся к истокам, ко времени Алины Кабаевой. В ее эпоху делали по 30 элементов за программу, и сейчас мы движемся к той художественной гимнастике.

— Помогут ли изменения в правилах продлить срок выступлений девушек на больших турнирах?

— Всегда интереснее смотреть за тем, как выступает гимнастка уже с опытом. И на протяжении долгого времени на высшем уровне, когда ее запомнили и полюбили зрители. Для публики это всегда здорово. И новые правила помогут гимнасткам дольше оставаться в спорте.

— Вы сказали, что вас вдохновляет опыт Алины Кабаевой. А слышали ли вы о ее деятельности после завершения спортивной карьеры, о ее благотворительном фонде и других проектах?

— Я слежу за Алиной Кабаевой, вижу различные новости, которые доходят до Австралии. Слышала, что она недавно выиграла спортивный «Оскар» в Италии. Алина — пример успешного человека. Многого добилась на гимнастическом ковре, а сейчас много делает для развития спорта. Всегда рядом с гимнастикой. Спасибо Алине Маратовне за то, что поднимает российскую художественную гимнастику. Все-таки это самая сильная школа, которая двигает наш вид спорта во всем мире. Проведение турнира «Небесная грация» — часть этой работы.

— Наверняка на этом турнире будет для вас возможность пообщаться со своим кумиром.

— С Алиной Маратовной я ни разу до этого не говорила, но если вдруг ее увижу, то обязательно попрошу о совместном фото и немного поговорю. Хочется многое обсудить, и, если у нее будет время, сбудется моя давняя мечта.