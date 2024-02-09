Мамиашвили назвал ущербной стратегией ситуацию с невыдачей виз российским борцам
Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказал мнение, что задача изолировать российских борцов реализуется через невыдачу виз для участия в чемпионате Европы в Румынии.
В пятницу стало известно, что нескольким российским спортсменам, в том числе олимпийским чемпионам Абдулрашиду Садулаеву и Зауру Угуеву, отказали в выдаче виз для участия в чемпионате Европы.
«Да, некоторым ребятам и девочкам визы не дали. Стоит задача нас изолировать, — цитирует ТАСС Мамиашвили. — Ущербная, подленькая политическая стратегия. У нас будут сильные составы в любом случае».
Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет 12-18 февраля в Бухаресте.
Источник: ТАСС
Новости
26 дек 2023 22:51
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