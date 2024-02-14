Украинец Беленюк отказался от фотографии с уроженцем Петербурга на чемпионате Европы по борьбе

На чемпионате Европы по борьбе олимпийский чемпион Жан Беленюк, который также является депутатом Верховной рады Украины, отказался от совместной фотографии на пьедестале с представляющим Сербию уроженцем Санкт-Петербурга Александром Комаровым и белорусом Кириллом Маскевичем.

Беленюк стал бронзовым призером турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. Чемпионом Европы стал Комаров, а Маскевич стал еще одним бронзовым призером.

После награждения медалями призеры поднялись на пьедестал для совместной фотографии и обмена рукопожатиями. Беленюк отправился в другую сторону.

Российские и белорусские спортсмены выступают на чемпионате Европы по борьбе в нейтральном статусе.