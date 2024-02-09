У российских борцов возникли сложности с визами перед чемпионатом Европы в Румынии

Представители сборных России по греко-римской, женской и вольной борьбе столкнулись с проблемами при оформлении виз для въезда в Румынию, информирует пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Сообщается, что не все борцы успеют получить паспорт, поэтому составы сборных будут подкорректированы.

Чемпионат Европы пройдет в Бухаресте с 12 по 18 февраля. Российские борцы под нейтральным флагом.