Министр спорта Дагестана раскритиковал тренера, избившего своего воспитанника после поражения

Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов прокомментировал инцидент, произошедший на Всероссийских соревнованиях по борьбе в Оренбургской области.

«Узнал, что аналогичные насильственные действия он применял к детям в ходе тренировочного и соревновательного процесса и ранее. Как и все шокирован увиденным. Никто, не имеет права реагировать таким образом на поражение спортсмена. Необходимо проверить его психологическое состояние», — говорится в Telegram-канале Минспорта республики.

Он отметил, что специалист занимается частной работой преимущественно с детьми родственников и друзей.

Во время Всероссийских соревнований тренер из Дагестана избил своего воспитанника после поражения. Потерпевшему еще нет 18 лет.