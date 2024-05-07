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Сегодня, 12:28

Министр спорта Дагестана раскритиковал тренера, избившего своего воспитанника после поражения

Виктория Кравченко
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Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов прокомментировал инцидент, произошедший на Всероссийских соревнованиях по борьбе в Оренбургской области.

«Узнал, что аналогичные насильственные действия он применял к детям в ходе тренировочного и соревновательного процесса и ранее. Как и все шокирован увиденным. Никто, не имеет права реагировать таким образом на поражение спортсмена. Необходимо проверить его психологическое состояние», — говорится в Telegram-канале Минспорта республики.

Он отметил, что специалист занимается частной работой преимущественно с детьми родственников и друзей.

Во время Всероссийских соревнований тренер из Дагестана избил своего воспитанника после поражения. Потерпевшему еще нет 18 лет.

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