МОК не допустил Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру

Президент федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что международный олимпийский комитет (МОК) заблокировал Абдулрашиду Садулаеву возможность бороться на соревнованиях за несколько дней до старта лицензионного турнира в Баку.

«Международный олимпийский комитет после очередной псевдо-проверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев. Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, в «Афине» у него стоит запрет от МОК. С нами оперативно связались из Объединенного мира борьбы и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки — в Баку выступит Алихан Жабраилов. Я хочу подчернуть — решение по недопуску Садулаева принял именно МОК, Объединенный мир борьбы же наоборот делал все возможное, чтобы Садулаев боролся.

На текущий момент перед всеми российскими борцами стоит понятная задача — добрать путевки на Олимпийские игры по спортивному принципу. А после мы уже взвесим все «за» и «против», и будем принимать решение, стоит ли ехать в Париж", — приводит WRESTRUS.RU слова Мамиашвили.