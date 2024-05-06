Садулаев: «Победа на чемпионате России нужна была мне как воздух»

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев прокомментировал свою шестую победу на чемпионате России в весовой категории до 97 кг.

«Хвала Всевышнему, мы вновь на ковре и можем радовать болельщиков своей борьбой. Выступление и победа на этом чемпионате России нужны были мне как воздух. Вопрос внутри страны закрыт. Несмотря на все преграды, я сделал все от себя зависящее и верю, что третья Олимпиада для меня еще не потеряна. Жду и надеюсь, что здравый смысл возобладает и UWW и ФСБР примут справедливое решение по допуску. Спасибо всем любителям нашего вида спорта и зрителям, заполнившим Live Арену! Ваша поддержка вдохновляет и мотивирует добиваться новых высот», — написал Садулаев в соцсетях.

В финальном поединке Садулаев одержал победу над Алиханом Жабраиловым. 4 мая завершился предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе.