Тренер избил воспитанника после его поражения в поединке

Во время Всероссийских соревнований по борьбе в Оренбургской области тренер из Дагестана Алаудин Атаев избил своего воспитанника после поражения, сообщает «ЧП Кавказ». Потерпевшему еще нет 18 лет.

После того, как он проиграл в поединке, мужчина схватил его за шею, завел в подсобное помещение и избил ногами.

По данным источника, мальчик может быть племянником тренера. На данный момент полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего. О состоянии ребенка пока не известно.