Тренер избил воспитанника после его поражения в поединке
Во время Всероссийских соревнований по борьбе в Оренбургской области тренер из Дагестана Алаудин Атаев избил своего воспитанника после поражения, сообщает «ЧП Кавказ». Потерпевшему еще нет 18 лет.
После того, как он проиграл в поединке, мужчина схватил его за шею, завел в подсобное помещение и избил ногами.
По данным источника, мальчик может быть племянником тренера. На данный момент полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего. О состоянии ребенка пока не известно.
Источник: https://t.me/s/chp_kavkaz?before=19330
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