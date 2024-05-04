Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Воробьева завершила карьеру

Заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Наталья Воробьева завершила карьеру.

Как сообщает ТАСС, торжественная церемония проводов представительницы женской борьбы из большого спорта состоялась в рамках чемпионата России, который проходит на «Live-Арене» в Москве.

32-летняя Воробьева является уроженкой города Тулун Иркутской области. За карьеру она завоевала золото Олимпиады 2012 года, стала серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро, дважды побеждала в чемпионатах мира (2015, 2019) и трижды выигрывала на чемпионатах Европы (2013, 2014, 2020).

С 2014 года в Иркутске проводится турнир по женской борьбе имени Натальи Воробьевой.