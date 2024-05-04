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Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Воробьева завершила карьеру

Алина Савинова
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Наталья Воробьева.
Фото архив «СЭ»

Заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Наталья Воробьева завершила карьеру.

Как сообщает ТАСС, торжественная церемония проводов представительницы женской борьбы из большого спорта состоялась в рамках чемпионата России, который проходит на «Live-Арене» в Москве.

32-летняя Воробьева является уроженкой города Тулун Иркутской области. За карьеру она завоевала золото Олимпиады 2012 года, стала серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро, дважды побеждала в чемпионатах мира (2015, 2019) и трижды выигрывала на чемпионатах Европы (2013, 2014, 2020).

С 2014 года в Иркутске проводится турнир по женской борьбе имени Натальи Воробьевой.

Источник: ТАСС
Наталья Воробьева
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