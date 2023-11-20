Карелин считает, что российский спорт справляется с давлением со стороны международных организаций

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказался на тему отстранения российских спортсменов от международных турниров.

«Я считаю, что наш спорт успешно справляется с давлением со стороны международных организаций. Самое главное, что он сумел обратить внимание на себя внутри страны. Мы подтягиваем резервы и устраняем пробелы в тех видах, где они были, где была нарушена связь поколений», — приводит ТАСС слова Карелина.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в турнирах. В марте 2023-го организация рекомендовала разрешить россиянам и белорусам, не поддерживающим СВО, выступать на соревнованиях.