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Марк Мадсен: «Если бы я мог вернуться в олимпийский финал против Власова, я бы активнее начал схватку»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Поединок Романа Власова и Марка Мадсена.
Фото Global Look Press

Серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе и боец UFC Марк Мадсен в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о проигранном финале Рио-2016 против Романа Власова.

— Если бы вы могли вернуться в прошлое, в день финальной схватки Олимпийских игр против Романова Власова, — вы бы поменяли какую-то деталь?

— Думаю, если бы я оказал более высокое давление в первую минуту схватки, это могло бы что-то изменить. А так — я получил предупреждение, и вместо собственной атаки мне пришлось идти в партер, где меня атаковал Роман Власов. Вот такие маленькие детали — если бы я на 5-10% активнее работал в первые 30 секунд — минуту. Это могло бы изменить результат боя. Но опять-таки, сейчас уже ничего не изменить, я не хочу возвращаться мыслями назад, прокручивать это. Я горжусь своим достижением, я выиграл первую олимпийскую медаль в борьбе для Дании за 84 года.

11 ноября Мадсен подерется с Джаредом Гордоном на UFC 295 в Нью-Йорке.

Александр Карелин, Марк Мадсен, Михайн Лопес. «Карелин поднял бы Михайна Лопеса и бросил, как холодильник». Интервью с олимпийцем из UFC

Марк Мадсен
Роман Власов
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