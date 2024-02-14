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14 февраля, 22:52

Россиянин Муртазалиев выиграл серебро на чемпионате Европы в весе до 97 кг

Руслан Минаев
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Российский борец греко-римского стиля Магомед Муртазалиев выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы. Турнир проходит в Бухаресте.

В финале турнира в весе до 97 кг Муртазалиев проиграл армянину Артуру Алексаняну — 3:6.

Бронзовыми призерами стали Абубакар Хаслаханов (Белоруссия) и Кирилл Милов (Болгария).

Чемпионат Европы по греко-римской борьбе проходит с 12 по 18 февраля. Борцы из России и Белоруссии выступают на турнире в нейтральном статусе.

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