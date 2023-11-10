Марк Мадсен: «Карелин — единственный, кто смог бы поднять Лопеса и бросить прогибом»

Серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе и боец UFC Марк Мадсен в интервью «СЭ » поделился мнением об Александре Карелине.

— Хочу спросить вас о другой легенде борьбы из России, Александре Карелине. Вы когда-нибудь встречались с ним?

— Да. Говоря об Александре Карелине... Этот человек — один из моих идолов, источников вдохновения. Меня много раз спрашивали, каким спортсменом вы восхищались, с кого брали пример — и я всегда называл Карелина, великого россиянина. Феноменальный борец, скромный человек. Он выглядит как медведь, при этом увлекается поэзией. Потрясающий человек, один из моих идолов. Я встречался с ним на чемпионате мира, пожал ему руку, сфотографировался. Очень приятная встреча, он скромный и располагающий к себе человек.

— Многие задаются вопросом, кто бы победил в схватке пикового Александра Карелина и четырехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Михайна Лопеса. Ваш выбор.

— Мы должны отталкиваться от пиковой версии Александра Карелина. Тот Карелин, который проиграл Рулону Гарднеру, — это была не лучшая его версия. Он был уже на закате своей карьеры, не так часто боролся. Я думаю, пиковый Александр Карелин победил бы Михайна Лопеса, я абсолютно уверен в этом. Я думаю, он бросил бы его прогибом. Я уверен, Александр Карелин — единственный человек в истории борьбы, кто смог бы поднять Михайна Лопеса и бросить его, словно холодильник.