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Греко-римская борьба

20 марта, 10:59

В Госдуме порекомендовали Евлоеву обратиться в суд: «Отстранять спортсмена за фото с плакатом — полное хамство»

В Госдуме порекомендовали Евлоеву обратиться в суд из-за фото на фоне плаката «Zа мир без нацизма»
Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» ситуацию с недопуском олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Мусы Евлоева к участию в квалификации Олимпиады-2024 из-за фото на фоне плаката «Zа мир без нацизма».

«Я бы на месте нашего прославленного борца срочно бы подал в суд. Отстранять спортсмена за фото с плакатом — полное хамство. Такого никогда не слышал. Иностранные коллеги везде, в любом плакате, в любой нашивке, видят угрозу, опасность и риски. Они начинают бояться всего, даже собственной тени. И просто отстранили нашего борца, который претендует на высший титул на Олимпиаде. МОК должно быть стыдно, что не допускают нашего борца», — сказал Свищев «СЭ».

Отборочный турнир к Олимпиаде-2024 пройдет в Баку с 4 по 7 апреля.
На Олимпиаде в Токио Евлоев победил в весовой категории до 97 килограммов.

Олимпиада
Дмитрий Свищев
Муса Евлоев
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