Олимпийский чемпион Карданов считает, что россиянам следует ехать на Игры-2024

Олимпийский чемпион 2000 года в греко-римской борьбе Мурат Карданов высказал мнение, что участие российских атлетов в Олимпиаде в Париже может послужить в будущем нормализации международных отношений.

«Даже если не брать в расчет самих спортсменов, которые очень хотят проявить себя на Олимпийских играх, то выступление россиян в Париже может стать частью долгосрочной стратегии и политики, — приводит ТАСС слова Карданова. — Нам все равно надо удерживать свои позиции и думать о перспективе выстраивания отношений с другой стороной, которая сейчас имеет иную точку зрения. Спортивные контакты можно в определенной степени сравнить с народной дипломатией. Нам нельзя выпадать из обоймы, нужно участвовать, уверен, это будет правильное решение».

По его словам, бойкоты летних Игр 1980 и 1984 годов никому не принесли пользы.

«Потом все равно все возвращались, причем через спорт возвращались. Имеющаяся сейчас ниточка дает надежду, что в перспективе спорт будет одним из инструментов восстановления отношений. Считаю, что в международной дипломатии спорт продолжает играть свою определенную роль», — добавил Карданов.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.