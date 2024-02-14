Россиянин Бичурин стал серебряным призером чемпионата Европы по борьбе

Российский борец Руслан Бичурин стал серебряным призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе.

В финале в весовой категории до 67 кг россиянин уступил азербайджанцу Хасрату Джафарову со счетом 5:8.

Бичурин — действующий чемпион России в своей весовой категории.

Чемпионат Европы по греко-римской борьбе проходит с 12 по 18 февраля в Бухаресте (Румыния). Борцы из России и Белоруссии выступают на турнире в нейтральном статусе.