Российский борец Семенов завоевал золото чемпионата Европы

Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов победил на чемпионате Европы. Турнир проходит в Бухаресте.

В схватке в весовой категории до 130 кг россиянин победил турка Рызу Каяалпа со счетом 4:2.

Ранее бронзу на чемпионате Европы выиграли россияне Анвар Аллахьяров (до 63 кг) и Адлет Тюлюбаев (до 77 кг).

28-летний Семенов титул чемпиона Европы завоевал впервые.

Турнир завершится 18 февраля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.