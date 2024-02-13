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13 февраля, 22:23

Российский борец Семенов завоевал золото чемпионата Европы

Виктория Кравченко
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Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов победил на чемпионате Европы. Турнир проходит в Бухаресте.

В схватке в весовой категории до 130 кг россиянин победил турка Рызу Каяалпа со счетом 4:2.

Ранее бронзу на чемпионате Европы выиграли россияне Анвар Аллахьяров (до 63 кг) и Адлет Тюлюбаев (до 77 кг).

28-летний Семенов титул чемпиона Европы завоевал впервые.

Турнир завершится 18 февраля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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