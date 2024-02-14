Россиянин Лалаев стал бронзовым призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе

Российский борец Садык Лалаев стал бронзовым призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе, который проходит в Бухаресте.

В поединке за третье место в весовой категории до 60 кг Лалаев победил серба Георгия Тибилова со счетом 2:1.

27-летний Лалаев является победителем Кубка России-2023.

Чемпионат Европы по греко-римской борьбе проходит с 12 по 18 февраля. Борцы из России и Белоруссии принимают участие в турнире в нейтральном статусе.