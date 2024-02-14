Россиянин Лалаев стал бронзовым призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе
Российский борец Садык Лалаев стал бронзовым призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе, который проходит в Бухаресте.
В поединке за третье место в весовой категории до 60 кг Лалаев победил серба Георгия Тибилова со счетом 2:1.
27-летний Лалаев является победителем Кубка России-2023.
Чемпионат Европы по греко-римской борьбе проходит с 12 по 18 февраля. Борцы из России и Белоруссии принимают участие в турнире в нейтральном статусе.
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