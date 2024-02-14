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14 февраля, 23:22

Украинец отказался фотографироваться с россиянином на чемпионате Европы по борьбе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Парвиз Насибов.
Фото Global Look Press

Украинский борец Парвиз Насибов отказался фотографироваться вместе с россиянином Нареком Оганяном после церемонии награждения на чемпионате Европы по греко-римской борьбе.

Насибов и Оганян стали бронзовыми призерами в весовой категории до 72 кг. Чемпионом стал турок Сельджук Джан, вторую строчку занял азербайджанец Ульви Ганизаде.

После награждения медалями и исполнения гимна Турции в честь чемпиона борцы поднялись на одну ступень пьедестала, чтобы сделать совместную фотографию, однако Насибов остался на своем месте. Когда Оганян покинул общую ступенькку, Насибов поднялся к остальным и пожал им руки.

Во вторник, 13 февраля еще один украинский борец Жан Беленюк отказался от совместной фотографии с представляющим Сербию россиянином Александром Комаровым и белорусом Кириллом Маскевичем после церемонии награждения в весовой категории до 87 кг.

Чемпионат Европы по греко-римской борьбе проходит в Бухаресте (Румыния) с 12 по 18 февраля. Российские и белорусские борцы выступают на турнире в нейтральном статусе.

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