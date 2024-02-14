Ислам Алиев стал серебряным призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе

Российский борец Ислам Алиев стал серебряным призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе.

В финальной схватке в весовой категории до 82 кг россиянин уступил турку Альперену Берберу со счетом 3:4.

Еще один представитель России Нарек Оганян стал бронзовым призером в весовой категории до 72 кг. В поединке за бронзу Оганян победил венгра Кристиана Ванзу.

Чемпионат Европы по греко-римской борьбе проходит в Бухаресте с 12 по 18 февраля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.