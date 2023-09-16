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Сегодня, 20:02

Магомедов вышел в финал чемпионата мира по борьбе

Алина Савинова
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Российский борец-вольник Абасгаджи Магомедов вышел в финал чемпионата мира в Белграде.

В 1/2 финала турнира он победил представителя Грузии Шоту Партенадзе со счетом 10:0 (весовая категория до 61 кг).

В финале чемпионата мира, который состоится 17 сентября, Магомедов встретится с американцем Виталием Аруджау.

В четвертьфинале россиянин одержал победу над украинцем Валентином Блесецким (16:4). После поединка спортсмены не подошли друг к другу для рукопожатия.

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