Россиянин Магомедов и украинец Блесецкий не пожали друг другу руки после 1/4 финала чемпионата мира по вольной борьбе

Российский борец-вольник Абасгаджи Магомедов победил украинца Валентина Блесецкого в 1/4 финале чемпионата мира по борьбе в Белграде со счетом 16:4. После поединка спортсмены не подошли друг к другу для рукопожатия.

В полуфинале Магомедов встретится с грузином Шотой Партенадзе. Начало — 17.45 по московскому времени.

Чемпионат мира по вольной и греко-римской проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.