Храмцов и Ларин включены в список кандидатов на участие в чемпионате мира в Баку

Исполнительный комитет Союза тхэквондо России включил победителей Олимпийских игр Максима Храмцова и Владислава Ларина в список кандидатов на участие в чемпионате мира-2023.

«Исполком Союза тхэквондо России 24 апреля утвердил состав на чемпионат мира в Баку. Он будет отправлен во Всемирную федерацию тхэквондо, которая в соответствии со своими критериями определит, кто будет допущен до участия в чемпионате мира. Мы рассчитываем, что такое право получат все заявленные нами спортсмены», — приводит ТАСС слова главного тренера сборной России Вадима Иванова.

Также тренер национальной команды рассказал о подготовке спортсменов к мировому первенству.

«До 27 апреля команда находится на сборе в Сочи. Следующие тренировочные мероприятия пройдут с 14 по 27 мая в подмосковных Бронницах, после чего спортсмены отправятся на чемпионат мира», — добавил специалист.

Среди мужчин в список также вошли Идар Багов, Вячеслав Бовкун, Илья Данилов, Михаил Артамонов, Кадырбеч Дауров, Рафаэль Камалов. Среди женщин — Алиса Ангелова, Татьяна Минина, Елизавета Ряднинская, Маргарита Близнякова, Лилия Хузина, Полина Хан, Юлия Зайцева и Кристина Адебайо.

Чемпионат мира по тхэквондо пройдет в Баку с 29 мая по 6 июня.