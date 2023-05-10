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Сегодня, 15:45

В Госдуме РФ назвали инцидент с георгиевскими лентами неспортивным поведением

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Георгиевские ленты
Фото Global Look Press

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение организаторов ЧМ по дзюдо запретить болельщикам находиться на трибунах с георгиевскими лентами на одежде.

«Совершенно неспортивное поведение наших коллег из других федераций, которые донесли международной федерации, что есть наши болельщики, которые пришли на стадион с георгиевскими ленточками. Все знают, что в эти дни мы отмечаем святой праздник для всех россиян и других народов бывшего СССР. Поэтому удивительно, что такое отношение к болельщикам на стадионах.

Есть ограничения по отношению к нашим спортсменам, которые я уже считаю неспортивным, незаконным действием. Но отношение к нашим болельщикам даже не знаю, с чем сравнить. Организаторы соревнований не могут регулировать атрибутику болельщиков. Они вели себя достойно, не было никаких лозунгов, криков, скандалов. Люди пришли с георгиевскими ленточками, я их за это уважаю. Они проявили свою позиции по отношению к памяти своего народа, своих предков", — сказал Свищев «СЭ».

ЧМ&nbsp;по&nbsp;дзюдо в&nbsp;Катаре. На ЧМ по дзюдо в Катаре российских болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент

Чемпионат мира завершится 14 мая. Решением исполнительного комитета IJF дзюдоисты из России и Белоруссии могут участвовать в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, где они борются за путевки на Олимпиаду-2024 в Париже.

Дмитрий Свищев
дзюдо
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