«Евровидение-2023»: где и во сколько смотреть второй полуфинал

В четверг, 11 мая, в Ливерпуле (Великобритания) на «Ливерпуль Арене» пройдет второй полуфинал популярного музыкального конкурса «Евровидение-2023».

Начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире посмотреть «Евровидение» можно на официальном YouTube-канале конкурса Eurovision Song Contest.

Участники второго полуфинала:

Дания — Рейли «Breaking My Heart»

Армения — Brunette «Future Lover»

Румыния — Теодор Андрей «D.G.T. (Off and On)»

Эстония — Алика «Bridges»

Бельгия — Густаф «Because of You»

Кипр — Эндрю Ламброу «Break a Broken Heart»

Исландия — Дильяу «Power»

Греция — Виктор Верникос «What They Say»

Польша — Бланка «Solo»

Словения — Joker Out «Carpe Diem»

Грузия — Иру «Echo»

Сан-Марино — Piqued Jacks «Like an Animal»

Австрия — Тея и Салена «Who the Hell is Edgar?»

Албания — Альбина и семья Кельменди «Duje»

Литва — Моника Линките «Stay»

Австралия — Voyager «Promise»

Финал состоится 13 мая.

Участие в конкурсе принимают 37 стран. Россия и Белоруссия из-за политический ситуации пропустят «Евровидение» в этом году.