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10 марта, 11:19

Завуров считает, что Петр Ян вряд ли пройдет Умара Нурмагомедова

Виктория Кравченко
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Экс-чемпион М-1 и старший ученик Абдулманапа Нурмагомедова Шамиль Завуров поделился мыслями о противостоянии между Петром Яном и Сонг Ядонгом.

«Не могу сказать, пойдет ли на пользу Яну победа над Ядонгом. Может быть, Ян прошел свой пик. Раньше он выносил своих оппонентов, а сейчас по-другому дерется. А Умара Нурмагомедова и других бойцов, которые сейчас на пике, он вряд ли пройдет», — цитирует Завурова MMA.Metaratings.ru

10 марта на турнире UFC 299 Ян одержал победу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/zavurov-petr-yan-vryad-li-proidet-umara-nurmagomedova-342260/
Петр Ян
Сонг Ядонг
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