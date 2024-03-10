Завуров считает, что Петр Ян вряд ли пройдет Умара Нурмагомедова

Экс-чемпион М-1 и старший ученик Абдулманапа Нурмагомедова Шамиль Завуров поделился мыслями о противостоянии между Петром Яном и Сонг Ядонгом.

«Не могу сказать, пойдет ли на пользу Яну победа над Ядонгом. Может быть, Ян прошел свой пик. Раньше он выносил своих оппонентов, а сейчас по-другому дерется. А Умара Нурмагомедова и других бойцов, которые сейчас на пике, он вряд ли пройдет», — цитирует Завурова MMA.Metaratings.ru

10 марта на турнире UFC 299 Ян одержал победу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).