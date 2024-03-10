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10 марта, 11:21

Вера — о поражении от О'Мэлли: «Это не конец. Я вернусь и стану чемпионом»

Сергей Разин
корреспондент
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Эквадорский боец UFC Марлон Вера (23-9) прокомментировал поражение в поединке UFC 299 против американца Шона О'Мэлли (18-1).

«Спасибо людям, которые пришли поддержать меня. Спасибо эквадорцам. Эй, ребята, это не конец для меня. Я продолжу двигаться дальше и стану лучше. Вернусь и когда-нибудь стану чемпионом.

О'Мэлли? Я всегда знал, что он хороший боец. Мы можем нести всякое дерьмо, гнать друг на друга, но я знал, что он хороший ударник. Пытался зарубиться с ним, подловить. В конце боя я хорошо пробил его в корпус, но мне не хватило времени. Снимаю перед ним шляпу.

Спасибо тренеру, который довел меня до боя за пояс. Благодарен семье: детям, маме, папе. Больше я вас не разочарую. Буду тренироваться усерднее и вернусь", — сказал Вера после боя.

Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США. О'Мэлли успешно защитил титул, победив единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44).

Марлон Вера
Шон О`Мэлли
UFC
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