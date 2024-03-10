Дастин Порье и Шон О'Мэлли получили денежные бонусы по итогам UFC 299

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-8) и 12-й номер рейтинга Бенуа Сен-Дени (14-1) забрали бонус в размере 50 тысяч долларов каждый за «Бой вечера» по итогам UFC 299.

Бонус за «Выступление вечера» достался действующему чемпиону в легчайшем весе Шону О'Мэлли (18-1), который доминирующе победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей, 11-му номеру рейтинга в полусреднем весе Джеку Делла Маддалене (17-2), нокаутировавшему четвертого номера рейтинга Гилберта Бернса (22-7), пятому номеру рейтинга в тяжелом весе Кертису Блейдсу (18-4), нокаутировавшему Жаилтона Алмейду (21-3), а также Мишелю Перейре (30-11) и Робелису Деспейну (5-0), которые досрочно победили своих оппонентов. Каждый из бойцов получит дополнительные 50 тысяч долларов.

UFC 300 состоялся 9 марта в Kaseya Center в Майами, США.