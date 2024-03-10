Турнир UFC 299 пройдет в ночь с 9 на 10 марта в Майами (Флорида, США) на территории спортивного комплекса «Kaseya Center». Начало — в 02.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера смешанных единобороств.

Видеотрансляция турнира UFC 299 пройдет бесплатно на канале «Матч ТВ» с 06.00 мск в телеэфире и на сайте matchtv.ru. С 02.20 стартует прямой эфир на телеканале «Матч Боец». Также все бои UFC 299 можно посмотреть по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

В главном поединке вечера подерутся американец Шон О'Мэлли и эквадорец Марлон Вера за пояс чемпиона в легчайшем весе. В со-главном событии турнира в Майами в октагоне сойдутся представители легкого веса Дастин Порье (США) и Бенуа Сэн-Дени (Франция). В основном карде также пройдет поединок между россиянином Петром Яном и китайцем Сонгом Ядонгом. Ознакомиться подробнее с полным кардом турнира можно на этой странице.

UFC: новости и интервью с бойцами, статистика и календарь турниров, рекорды спортсменов и результаты поединков в актуальном виде на сайте «СЭ».