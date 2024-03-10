Турнир UFC 299 проходит ночь с 9 на 10 марта в Майами (Флорида, США) на территории спортивного комплекса «Kaseya Center». Вечер смешанных единобортств стартовал в 02.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию вечера смешанных единобороств.

В рамках основного карда бывший обладатель титула в легчайшем весе Петр Ян проведет поединок с китайцем Сонгом Ядонгом. Ознакомиться подробнее с полным кардом турнира можно на этой странице.

Видеотрансляция турнира UFC 299 пройдет бесплатно на канале «Матч ТВ» с 06.00 мск в телеэфире и на сайте matchtv.ru. С 02.20 стартует прямой эфир на телеканале «Матч Боец». Также все бои UFC 299 можно посмотреть по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

26-летний Сун Ядун выиграл два прошлых поединка — решением одолел Криса Гутьерреса и нокаутировал в пятом раунде Рики Симона. Рекорд китайца — 21 победа, семь поражений и одна ничья.

31-летний экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-5) выступит ровно через год после прошлого боя. В марте 2023-го Ян единогласным решением судей проиграл Мерабу Двалишвили, а поражение стало для него третьим кряду: ранее он уступил Шону О'Мэлли и Алджамейну Стерлингу в реванше.

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