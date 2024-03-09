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9 марта, 18:00

Шон О'Мэлли — Марлон Вера: во сколько и где смотреть бой UFC 299

Бой UFC 299 О'Мэлли — Вера начнется около 8.00 10 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Шон О’Мэлли.
Шон О’Мэлли.
Фото Global Look Press

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе из США Шон О'Мэлли в главном бою турнира UFC 299 подерется с эквадорцем Марлоном Верой 10 марта. Их поединок на арене «Kaseya Center» в Майами (США) начнется примерно в 08.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния О'Мэлли — Вера можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru в прямом эфире. Поединок также покажут на телеканале «Матч Боец» и по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

«СЭ» проведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира UFC 299 и боя О'Мэлли — Вера.

На счету 29-летнего О'Мэлли в ММА — 17 побед, одно поражение и один бой был признан несостоявшимся. У 31-летнего Веры — 22 победы, 8 поражений и одна ничья.

UFC: новости и интервью с бойцами, статистика и календарь турниров, рекорды спортсменов и результаты поединков в актуальном виде на сайте «СЭ».

Марлон Вера
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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