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Тренер Царукяна — об Оливейре: «Этот парень заканчивает бои досрочно. Он безумно опасен»

Сергей Разин
корреспондент
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Маркос Даматта, тренер бойца UFC Армана Царукяна, поделился мнением о поединке против Чарльза Оливейры на турнире UFC 300.

«Посмотрите на результаты Оливейры. Сколько у него побед решением, 2-3? Этот парень заканчивает бои досрочно. Он побеждает нокаутами, побеждает приемами. Он безумно опасен. А сколько досрочных побед у Ислама. Посмотрите на его бои и то, как они проходят.

Это будет очень сложный бой, Арману придется взобраться на настоящую гору. Но Чарльзу тоже придется несладко. Хотя Оливейра всегда остается фокусником, который может в любой момент достать кролика из шляпы. Я считаю, что для Армана Оливейра опаснее, чем Ислам. Я говорю это не из-за того, что я бразилец. Я говорю правду. Но мы сумеем использовать недостатки Оливейры", — приводит слова Даматты MMA Fighting.

UFC 300 пройдет в ночь с 13 на 14 апреля. Поединок Оливейры и Царукяна в главном карде турнира начнется примерно в 05.30 по московскому времени.

Арман Царукян
Чарльз Оливейра
UFC
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