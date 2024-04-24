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Сегодня, 09:09

Джастин Гейджи признался, что недооценил Макса Холлоуэя

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (25-5) рассказал, что не осознавал опасность, исходящую от обладателя титула BMF Макса Холлоуэя (25-7).

«Мне было сложнее перейти в первобытное состояние из-за того, что я не осознавал опасности, которая на меня обрушилась. Я никогда в жизни не рассматривал Макса как соперника, с которым я мог бы драться. Он всегда был в другой весовой категории», — сказал Гейджи на Le Batard Show.

Холлоуэй победил Гейджи глухим нокаутом в пятом раунде. Бой был за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Джастин Гейджи
Макс Холлоуэй
UFC
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