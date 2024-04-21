Гейджи: «Я не жалею, что принял бой с Холлоуэем»

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (25-5) заявил, что рад за Дастина Порье (30-8), который получил бой за титул с Исламом Махачевым (25-1).

«Многие на моем месте отказались бы от боя, но я ни о чем не жалею. Я получил огромное удовольствие. Это был такой большой, исторический кард для UFC. Быть частью этого карда и выдать лучший бой на нем — это уже часть истории. Это был огромный риск, и я не справился. Если бы я выиграл этот бой, я бы получил титульный бой. Я рад за Дастина. Кто-то должен был драться с Махачевым», — приводит слова Гейджи MMAKnockout.

Макс Холлоуэй (25-7) победил Гейджи глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.